Син радянського чемпіона, міністра спорту та молоді Вірменії торгував наркотиками

Син знаменитого радянського спортсмена, олімпійського чемпіона з важкої атлетики, нині міністра спорту і у справах молоді Вірменії Юрія Варданяна заарештований за звинуваченням у незаконному обігу наркотиків в особливо великих розмірах та контрабанді, повідомляє у вівторок прес-служба поліції.

Згідно з інформацією, 15 жовтня в слідчому відділі Сюнікської області Вірменії Давиду Варданяну було пред'явлено звинувачення за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 268 Кримінального кодексу Вірменії ("Незаконне виготовлення, переробка, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту, вчинені в особливо великих розмірах", карається позбавленням волі на строк від двох до шести років) і частиною 2 статті 215 ("Контрабанда наркотичних засобів", карається позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої).

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В якості запобіжного заходу щодо сина міністра обрано арешт строком на два місяці.

Кримінальну справу 16 жовтня було передано у провадження управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Вірменії.