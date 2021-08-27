За словами постраждалої, вона відгукнулася на вакансію в його штабі, проте чоловік викрав її, побив і зґвалтував трубою.

У США заарештували кандидата на пост губернатора Оклахоми. Чоловіка підозрюють у викраденні та зґвалтуванні жінки, яка хотіла в нього працювати.

За даними поліцейського управління Талси, 58-річний Пол Тей (Paul Tay) напав на жінку, яка хотіла працювати в його штабі.

Постраждала розповіла, що відгукнулася на оголошення про вакансію в команді Тея. Кандидат обіцяв новому співробітнику грошову оплату, а також безкоштовне житло.

Тей зустрів жінку в містечку Бетані та запропонував підвезти до Оклахома-Сіті на своїй машині. Однак поїхав у напрямку Талси, де жив сам. За словами постраждалої, вона намагалася вийти, але кандидат в губернатори не випускав її з машини, вдарив трубою і вчинив сексуальне насильство.

Читайте такожЧоловік облив клеєм статевий орган перед сексом і померУ містечку Беггс у Тея закінчився бензин. Як розповіла жінка, він замкнув її в авто і почав шукати гроші, щоб заправитися.

Потім він відвіз її у своє житло в центрі Талси. Вдома Тей спробував зайнятися з жінкою сексом, після чого зґвалтував її трубою.

У понеділок, 23 серпня, постраждалій вдалося переконати кандидата в губернатори відвезти її в місцевий супермаркет Walmart, щоб купити засоби гігієни. За словами жінки, там їй вдалося втекти та попросити про допомогу працівника магазину.

У результаті поліція, що приїхала на виклик, заарештувала Пола Тея на стоянці за зґвалтування першого ступеня, викрадення і напад із застосуванням небезпечної зброї.

Як повідомляє CBS News, у будинку Тея детективи знайшли одяг жертви. Зараз кандидат у губернатори перебуває у в'язниці округу Талса. Розслідування триває.

За інформацією ЗМІ, раніше Тея вже заарештовували за крадіжку, порушення громадського порядку, створення перешкод для працівників поліції, порушення громадського порядку та інші правопорушення.

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Автор: Катерина Комолова