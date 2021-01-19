Затриманих осіб вважають причетними до низки злочинів.

Поліція Італії здійснила 49 арештів у рамках мафіозного клану "Ндрангета", осередком якого вважається південний регіон Калабрія.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ANSA.

Арешти здійснили у понеділок 18 січня у десятку італійських міст. Затриманих осіб вважають причетними до низки злочинів, зокрема, наркоторгівлі, незаконного володіння зброєю, вимаганні, замахах на вбивство та навіть підкупі виборців.

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Серед заарештованих виявився і мер Розарно, міста у Калабрії, Джузеппе Іда - його помістили під домашній арешт. Підозрюють, що він міг бути обраний у 2016 році за підтримки місцевого клану "Пізано".

Під домашній арешт помістили і ще одного посадовця з Розарно, Доменіко Скріву.

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Автор: УНІАН