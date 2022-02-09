НАТО констатує продовження нарощування Росією військ довкола України.

Держдеп США відреагував на готовність російського президента Володимира Путіна до деескалації на російсько-українському прикордонні, яку він, за словами французького лідера, висловив під час зустрічі з Макроном у Москві.

Про це йшлося під час брифінгу офіційного представника Держдепартаменту США Джаліни Портер.

У Портер поцікавилися, як Вашингтон оцінює слова Макрона про те, що Путін начебто пообіцяв зупинити ескалацію.

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Вона, своєю чергою, зауважила російські війська довкола та на окупованих територіях України, які Москва продовжує накопичувати.

"Справа в тому, що довкола України все ще знаходиться понад 100 тисяч російських солдатів. Росія продовжує перекидати війська і техніку до кордонів з Україною. І ми вважаємо, що вони знаходяться у таких позиціях, коли можуть напасти у будь-який момент", - сказала Портер.

Вона додала, що США не в змозі контролювати дії Росії, але можуть дати зрозуміти союзника і партнерам, що Росія матиме великі наслідки у разі її повномасштабного вторгнення в Україну.

"І якщо Росія все ж вторгнеться, то з часом вона опиниться у слабшому становищі, а НАТО стане сильнішим і більш згуртованим", - зазначила Портер.

На уточнення, чи контактував хтось з представників Держдепу США з французькою стороною під час зустрічі Макрона і Путіна, Портер тільки додала: "Ми продовжуємо тісно консультуватися і координувати свої дії з нашими союзниками і партнерами".

Що передувало

7 лютого в Москві відбулася зустріч Макрона і Путіна, під час якої сторони обговорювали безпекову ситуацію довкола України і продовження спільного діалогу щодо деокупації Донбасу.

Коментуючи результати переговорів, французький президент заявив, що Путін готовий зупинити нарощування військ. Сам російський президент відповів, що отримав від Парижа "низку ідей", які його зацікавили.

Цьому слідувала публікація у Financial Times про нібито укладену угоду між Макроном і Путіним, згідно з якою Росія погоджується забрати війська з Білорусі, залучених до "союзницьких навчань".

Ввечері, 8 лютого, генсек НАТО Єнс Столтенберг констатував продовження накопичення військ РФ довкола України. "Тож час на запобігання зменшується, а ризик атаки зростає. Також ми бачимо загрозливу риторику від Росії, яка говорить, що якщо ми не погодимось на її вимоги, станеться те, що вони називають військово-технічними наслідками", - сказав генеральний секретар.

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