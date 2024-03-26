Лула, зі свого боку, хоче, щоб Макрон припинив протидію угоді про вільну торгівлю ЄС із американським південноамериканським блоком Мercosurry.

Президент Франції Еммануель Макрон розпочинає триденну поїздку до Бразилії в рамках стратегії з наведення мостів між розвиненими країнами і так званим Глобальним Півднем.

Як пише Bloomberg, головним пунктом його порядку денного буде спроба переконати президента Бразилії Луїса Інасіо Лулу да Сілву зайняти позицію щодо війни в Україні. Досі Лула прагнув позиціонувати свою країну як нейтральну державу, яка може підтримувати відносини як з Росією, так і з Україною.

Лула, зі свого боку, хоче, щоб Макрон припинив протидію угоді про вільну торгівлю ЄС із південноамериканським блоком Mercosur, яка перебуває у підвішеному стані відтоді, як 2019 року було досягнуто політичної угоди.

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За словами французьких чиновників, Макрон бачить у Бразилії ключового гравця серед держав, що розвиваються. Французький лідер робить ставку на те, що його розбіжності з Лулою щодо дій Росії в Україні можуть бути згладжені, додали чиновники, хоча Бразилія вважає, що обидві сторони розділяють провину за конфлікт.

Бразилія наполягає, щоб Франція оновила свій застарілий парк військових навчально-тренувальних літаків новими лайнерами Embraer SA Phenom. Однак це суперечить меті Макрона щодо зміцнення європейського суверенітету, підкріпленій закупівлями військових товарів у Європі.

Embraer також намагається продати свій флагманський KC-390, новий військово-транспортний літак, який вона вже продала Нідерландам, Португалії та Австрії.

Війна в Україні - позиція Лули

Лідер Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявляв, що для завершення війни з РФ потрібно задіяти більше дипломатії і менше "збройного втручання в Україну".

Також він висловив намір під час генасамблеї ООН "посадити за стіл переговорів" президентів України та РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

"Скоро буде генасамблея ООН - місце для обговорення війни, для обговорення миру. Це місце, щоб посадити Путіна і Зеленського за стіл переговорів", - заявив він.

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