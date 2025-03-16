Карні підкреслив, що Канада забезпечить Україні необхідну військову підтримку.

Новообраний прем'єр-міністр Канади Марк Карні в розмові з президентом України Володимиром Зеленським запевнив у непохитній підтримці України.

"Розмовляв із прем'єр-міністром Стармером, президентом Зеленським і багатьма нашими найближчими союзниками, щоб обговорити шлях України до миру", - написав Карні в Х.

Він заявив, що Канада підтримує пропозицію про негайне припинення вогню в Україні. При цьому підкреслив, що країна забезпечить Україні військову підтримку, необхідну для самооборони - зараз і в майбутньому.

Відео дня

"Росія повинна припинити тягнути час і зупинити свої атаки. Настав час Росії сісти за стіл переговорів із доброю волею. Як домовилися учасники G7 у Шарлевуа, ми посилимо контроль за санкціями, щоб заохотити їх дотримання", - зазначив прем'єр Канади.

Карні став новим прем'єром Канади

Колишній глава центральних банків Канади та Англії, Марк Карні змінив Джастіна Трюдо на посаді прем'єр-міністра країни, отримавши 85,9% голосів виборців.

У своїй промові після перемоги Карні заявив, що його уряд побудує сильнішу економіку, забезпечить міцні відносини з надійними торговельними партнерами і захистить кордони країни. Він також дав зрозуміти, що його країна "ніколи" не буде частиною США.

Вас також можуть зацікавити новини: