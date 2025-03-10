За словами Марка Карні, Канада ніколи не буде частиною Америки.

Новообраний лідер Ліберальної партії Канади Марк Карні під час своєї переможної промови дав зрозуміти, що його країна "ніколи" не буде частиною США, пише Newsweek.

У виданні нагадали, що колишній центральний банкір здобув перемогу на виборах, завдяки чому він став 24-м прем'єр-міністром Канади. У своїй першій промові на новій посаді Карні звернувся як до канадців, так і до США, пообіцявши захищати суверенітет країни через зростаючу напруженість у відносинах з адміністрацією президента Дональда Трампа.

"Америка - це не Канада. І Канада ніколи, ніколи не буде частиною Америки в жодному разі, жодним чином, жодною формою. Ми не просили про цю боротьбу, але канадці завжди готові, коли хтось інший скидає рукавички", - підкреслив новий прем'єр-міністр.

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У Newsweek зазначили, що лідерство Карні припадає під час напружених відносин між США та Канадою, адже Трамп запровадив нові мита на канадські товари та неодноразово заявляв про нібито право США на канадські природні ресурси.

Також видання пише, що нещодавня риторика Трампа та агресивна тарифна політика насторожують Канаду, адже країна розуміє, що тепер адміністрація президента США розглядає сусідню державу не як суверенного союзника, а як підлеглого економічного партнера.

"Американці хочуть наші ресурси, нашу воду, нашу землю, нашу країну. Подумайте про це. Якщо їм це вдасться, вони зруйнують наш спосіб життя", - додав Карні у своїй переможній промові.

Крім того, новий прем'єр-міністр пообіцяв захищати "мову, культуру і воду Канади", які, за його словами, є надмірними захопленнями Трампа.

Плани Трампа щодо Канади

Як писав УНІАН, раніше президент США Дональд Трамп виступив із новими погрозами в бік Канади. Зокрема він заявив, що може запровадити нові мита проти країни.

"Будь ласка, поясніть губернатору Канади Джастіну Трюдо, що коли він запроваджує мита у відповідь проти США, наші мита у відповідь негайно збільшаться на таку ж суму", - йшлося у заяві президента США.

Водночас радник президента США з національної безпеки Майкл Волц відповів, чи справді Трамп хоче анексувати Канаду. За його словами, він "не думає, що є якісь плани вторгнення в цю країну", однак впевнений, що багатьом канадцям не сподобалися останні 10 років правління прем'єр-міністра Джастіна Трюдо.

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