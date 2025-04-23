Генеральний секретар Організації північноатлантичного договору (НАТО) Марк Рютте на цьому тижні здійснить візит до Вашингтону (США). Про це повідомляє пресслужба Альянсу.
Генеральний секретар НАТО проведе зустріч з державним секретарем США Марко Рубіо, міністром оборони Пітом Гегсетом і радником президента США з питань національної безпеки Майклом Волцем.
Україна і НАТО - останні новини
Як повідомляв УНІАН, США у своїй пропозиції щодо мирної угоди не бачать Україну в НАТО. Зокрема, спецпредставник американського президента Дональда Трампа Кіт Келлог заявив, що у контексті мирного урегулювання тема можливого членства України в НАТО не обговорюється, і що Україна не стане членом Альянсу.
Після цього прессекретар кремлівського правителя Дмитро Пєсков схвально висловився про заяви США щодо України та НАТО. За його словами, Україна не має бути членом НАТО і не має мати перспективи інтеграції з Північноатлантичним альянсом.
Водночас президент України Володимир Зеленський відреагував на вимогу РФ до України відмовитися від НАТО. Він наголосив, що Росія не може накладати вето на прагнення України набути членства в Альянсі.