Москва продовжує запевняти, що членство України було б для неї загрозою.

У Російській Федерації заявили, що позиція Сполучених Штатів Америки щодо членства України в НАТО викликає їхнє задоволення.

Прес-секретар кремлівського правителя Дмитро Пєсков знову назвав прагнення України до НАТО "однією з першопричин" війни. Також він сказав журналістам, що Москва "на різних рівнях" чула від Вашингтона, що той виключає вступ країни до Північноатлантичного Альянсу:

"І, безумовно, це те, що викликає наше задоволення і збігається з нашою позицією про те, що Україна не має бути членом НАТО і не має мати перспективи інтеграції з Північноатлантичним альянсом, тому що це становило б загрозу для національних інтересів Російської Федерації".

Заяви США щодо членства України в НАТО

Нагадаємо, попередня адміністрація Білого дому заявляла, що Україна може вступити до Північноатлантичного Альянсу після закінчення війни.

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Після перемоги Трампа офіційна позиція Сполучених Штатів Америки змінилася, у Вашингтоні почали назвати членство України в НАТО нереалістичним.

Варто зазнати, що НАТО офіційно не відмовлялося від перспективи членства України. У декларації Вашингтонського саміту 2024 року зазначено, що Україна отримає запрошення до Альянсу, коли союзники погодяться і будуть виконані необхідні умови .​

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