Зокрема, мир має бути довготривалим і не можна допустити повторення Мінських домовленостей.

Довготривалий мир в Україні стане можливий, якщо до мирних переговорів Київ підійде у сильній позиції. Захід має у цьому допомогти, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на пресконференції, присвяченій завтрашньому засіданню міністрів оборони країни-членів Альянсу у Брюсселі.

"Ми інтенсивно координуємося з командою президента Трампа на усіх рівнях, і це були дуже гарні розмови", - сказав Рютте.

Він нагадав, що цього тижня багато американських високопосадовців відвідують Європу, і будуть присутніми на зустрічах у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, але й також на Мюнхенській конференції з безпеки.

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Як стверджує Рютте, у розмовах з представниками Трампа спостерігається зближення поглядів стосовно того, що треба робити для України. Зокрема, по-перше, щоб Україна займала найкращу можливу позицію для початку переговорів. По-друге, коли відбудуться переговори про завершення війни, колективно треба зробити так, щоб мир буде довготривалим.

"Щоб не було повторення того, що ми мали з Мінською угодою у 2014 році", - сказав Рютте.

Очікування від переговорів з РФ

Як повідомляв УНІАН, Володимир Зеленський публічно підтвердив, що Україна має намір обміняти територію Курської області на окуповані росіянами українські території. Однак що саме Київ сподівається отримати за цим обміном, Зеленський ще сам не знає.

Натомість міністр оборони США Піт Гегсет наголосив, що Україна не повинна сподіватися, що за підсумками мирних переговорів вона зможе повернути "кордони 2014 року". Також не варто розраховувати на членство в НАТО, каже глава Пентагону.

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