За його словами, попередня адміністрація США на чолі з Джо Байденом "поводилася безвідповідально, заморозивши переговори з РФ на три роки".

Американський держсекретар Марко Рубіо заявив, що США більше не можуть "вирішувати всі світові проблеми". Про це повідомляє Clash Report.

"Є багато у світі гідних уваги приводів. Багато що відбувається жахливого. США не зможуть вирішити всі проблеми. Потрібно зберігати пріоритет на національних інтересах", - сказав він на бюджетних слуханнях у профільному комітеті палати представників.

За його словами, попередня адміністрація США на чолі з Джо Байденом "поводилася безвідповідально, заморозивши переговори з РФ на три роки".

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"США треба вести переговори з РФ для запобігання прорахунків і конфліктів, але дружні відносини налагодяться, якщо зміняться умови", - зазначив Рубіо.

При цьому, Рубіо в суперечці з конгресменом Біллом Кітінгом відмовився безпосередньо називати президента РФ Володимира Путіна військовим злочинцем.

"Що ж, я думаю, ви можете подивитися на випадки, які там траплялися, і, звісно, охарактеризувати їх як воєнні злочини, але наш намір - це покласти край цій війні... Ми не покладемо кінець війні, не поговоривши з Путіним. Це людина, з якою ми ведемо переговори", - сказав він.

Також держсекретар заявив, що статус "Талібану" у США як терористичної організації зараз переглядається на тлі звільнення затриманих американців.

Переговори щодо України - позиція Рубіо

За словами держсекретаря, під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом кремлівський правитель Путін пообіцяв передати Вашингтону свої умови припинення вогню в Україні.

Рубіо назвав переговори російської та української делегацій у Стамбулі позитивним кроком, однак зазначив, що Білий дім досі не побачив "кроків до миру":

Під час засідання Рубіо захищав зусилля Трампа щодо припинення вогню, а також виправдовував небажання американського президента запроваджувати санкції проти Москви.

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