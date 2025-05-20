Він також пояснив, чому Вашингтон не запровадив нові санкції.

Під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом кремлівський правитель Путін пообіцяв передати Вашингтону свої умови припинення вогню в Україні

Про це під час слухань у Сенаті заявив державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо, повідомляє Politico. Він назвав переговори російської та української делегацій у Стамбулі позитивним кроком, однак зазначив, що Білий дім досі не побачив "кроків до миру":

"Наскільки ми розуміємо, росіяни збираються написати вимоги для досягнення припинення вогню. Потім це дозволило б провести більш широкі переговори. Ми чекаємо на ці умови. І у нас буде набагато краще розуміння розрахунків пана Путіна, коли ми побачимо, як виглядатимуть ці умови".

Як зазначає видання, під час засідання Рубіо захищав зусилля Трампа щодо припинення вогню, а також виправдовував небажання американського президента запроваджувати санкції проти Москви.

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"Він хоче якомога довше зберігати можливість впливати на обидві сторони в напрямку миру. Як тільки ви робите певні речі, ви втрачаєте вплив на одну зі сторін конфлікту", - пояснив він.

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