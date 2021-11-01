Туристка з України поскаржилася, що їм навіть не викликали швидку.

Українці серед туристів, які отруїлися в готелі Єгипту, все ж є. Всього постраждали 13 осіб, їх вивозять з готелю.

Про це розповіла постраждала Українська туристка Тетяна Копач у Facebook.

Українка розповіла, що всього отруїлося понад 100 людей. Вона вказала, що черга до лікаря вишикувалася ще з 04:00 й люди не розходилися до 21:00.

Читайте такожДев'ять пожежників загинули на навчаннях через обвал у бразильській печері (фото, відео) За словами дівчини, у неї та у її чоловіка була висока температура та блювота, вони "каталися по номеру між туалетом й ліжком". Українка була обурена тим, що в МЗС України заявили про відсутність українців серед постраждалих.

"Ми вчора дзвонили в посольство Єгипту на екстрений номер, з нами говорили, Ми залишили свої дані, пообіцяли передзвонити й тиша, а ми як і раніше катаємося номером",- зазначила Копач.

При цьому вона розповіла, що їм навіть не викликали швидку, їх лише оглянув місцевий лікар, який "виписав ліки та відправив розбиратися з проблемою самостійно за свої гроші".

У свою чергу турагент лише порекомендував не їсти в готелі.

"Класне рішення проблеми, правда? Сидіть голодні й пам'ятайте, це не наша вина... окреме спасибі компанії JoinUp за неробочі гарячі лінії, за непередачу інформації про туристів й за слова: "ми нічим не можемо допомогти, ми не винні!"- підсумувала туристка.

Отруєння в готелі Єгипту: що відомо

За даними ЗМІ, в одному з готелів єгипетського курортного міста Хургада отруїлися іноземні туристи, в тому числі 40 росіян. Інцидент трапився через "людські помилки".

Пізніше генконсул РФ в Хургаді Віктор Воропаєв поділився, що в госпіталі продовжують перебувати 24 російських туристів.

У свою чергу посольство України в Єгипті з'ясувало, що українських громадян в готелі Хургади, де отруїлися туристи, не було.

Автор: Анастасія Горбачова