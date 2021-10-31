Десятки туристів після отруєння потрапили в госпіталь.

Посольство України в Єгипті з'ясувало, що українських громадян у готелі Хургади, де отруїлися туристи, не було.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Спочатку Посольство України в Єгипті з'ясовувало інформацію про можливу наявність українців серед постраждалих, проте самі громадяни України не зверталися до дипмісії.

"За наявною інформацією, українських туристів там не було", – повідомив спікер.

Читайте такожПеревозили в таксі: в Єгипті кобра вбила п'ятьох людейЗа даними ЗМІ, в одному з готелів єгипетського курортного міста Хургада отруїлися іноземні туристи, в тому числі 40 росіян.

Отруєння в Хургаді сталося в готелі AMC Royal, 40 громадян РФ госпіталізовані. Після інциденту готель вирішили закрити на невизначений термін, повідомили "РИА Новости" в єгипетському Мінтуризму.

У відомстві додали, що інцидент трапився через "людські помилки".

Пізніше генконсул РФ в Хургаді Віктор Воропаєв поділився, що в госпіталі продовжують перебувати 24 російських туриста.

Нагадаємо, на початку вересня в Єгипті в районі 109 км траси Суец – Каїр автобус потрапив у ДТП, загинули щонайменше 12 людей, серед жертв були діти. В результаті аварії постраждали 34 особи.

Автори: Віталій Саєнко, Екатерина Присяжнюк