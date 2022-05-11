Видання зазначає, що Кремль звільняє слабких губернаторів через погіршення економічних перспектив.

Російські губернатори раптово масово йдуть у відставку. Причиною масових звільнень можуть бути санкції проти Російської Федерації через війну в Україні.

Про це пише Reuters.

Так, керівники Томської, Саратовської, Кіровської областей, а також республіки Марій Ел 10 травня оголосили про те, що йдуть зі своїх постів. При цьому глава Рязанської області повідомив, що не має наміру йти на новий термін.

За даними видання, Кремль звільняє слабких губернаторів через погіршення економічних перспектив Росії, викликаного санкціями. Перед новими керівниками регіонів поставлять завдання реструктурувати економіку, особливо в регіонах, де обмеження завдали найбільшої шкоди. Вибори губернаторів мають відбутися у вересні поточного року.

Як раніше повідомляв УНІАН, 10 травня російські ЗМІ повідомили про те, що губернатори Саратовської, Кіровської, Томської та Рязанської областей Російської Федерації, а також республіки Марій Ел склали повноваження.

Ще на початку березня Центр протидії дезінформації при РНБО повідомляв, що загинули 80% особового складу окупантів з міста Саратов.

Вас також можуть зацікавити новини: