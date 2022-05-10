Засудження війни влада розцінює як "негідні російського громадянина плювки в бік рідної країни".

Влада Росії розглядає введення заборони на згадку в ЗМІ імена артистів, які залишили країну після повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого.

Про це в коментарі "РИА Новости" заявив сенатор Сергій Цеков (окупований Крим).

Цеков каже, що думає над можливістю розробки законопроекту, що забороняє згадувати таких артистів в засобах масової інформації та на інтернет-ресурсах.

На його думку, "це антиросійські люди, їхні імена треба назавжди забути".

Також Цеков зазначив, що будь-які згадки, навіть негативні, на руку зіркам, оскільки вони сприяють їхній популярності.

"Як то кажуть, для артиста, крім некролога, будь-яка інформація про нього, навіть погана, хороша, це реклама для них. Так навіщо нам про них весь час писати, що вони погані, навіщо ми робимо їм рекламу?",- сказав він.

Сенатор додав, що в документі повинна бути вказана і міра покарання за порушення такої заборони.

Цеков вважає, що в разі прийняття цього законопроекту в Росії "через рік вже ніхто не згадає" артистів, які залишили Росію.

Депутат Держдуми від путінської "Єдиної Росії" Сергій Бурлаков підтримав пропозицію сенатора Цекова про заборону згадувати в ЗМІ артистів, що залишили Росію.

За його словами, потрібно припинити "мусолити в ЗМІ негідні російського громадянина плювки в бік рідної країни".

При цьому сенатор Клішас заявив, що таких законів в Росії не буде.

Раніше стало відомо про від'їзд з Росії низки російських знаменитостей. Країну залишили журналістка Ксенія Собчак, телеведучі Іван Ургант і Ольга Бузова, актор Леонід Ярмольник та інші знаменитості. Всі вони пізніше спростували припущення про еміграцію. Разом з тим актриса Чулпан Хаматова повідомила, що поїхала з Росії і найближчим часом не планує повертатися.

Крім того, виїхали Алла Пугачова і Максим Галкін. Останній у своїх соцмережах засуджував дії Росії і президента.

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