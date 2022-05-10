Про такі плани заявили глави п'яти російських регіонів.

Губернатори Саратовської, Кіровської, Томської і Рязанської областей Російської Федерації, а також Республіки Марій Ел, вирішили скласти повноваження.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Так, у губернатора Саратовської області Валерія Радаєва повідомили, що він вирішив скласти повноваження достроково і не буде переобиратися главою регіону.

"Я десять років очолював Саратовську область. У зв'язку з виборчою кампанією, що наближається, не буду висувати свою кандидатуру на черговий термін для обрання главою регіону", - цитує прес-служба.

Примітно, що ще на початку березня Центр протидії дезінформації при РНБО повідомляв, що загинули 80% особового складу окупантів з міста Саратов - центру Саратовської області.

Також залишити посаду глави регіону вирішив губернатор Томської області Сергій Жвачкин. Він пояснив своє рішення тим, що "потрібно давати дорогу молодим".

Цікаво, що у квітні українські десантники знищили елітний мотострілецький підрозділ Збройних сил РФ з міста Томська.

Посаду вирішив залишити, не уточнюючи причину, і Олександр Євстифєєв - голова республіки Марій Ел, командир інженерно-саперного полку з якої був знищений 20 квітня.

Микола Любимов, губернатор Рязанської області, де за даними видання BILD знаходиться в'язниця, в якій утримують українських військовополонених, також повідомив, що не висуватиметься на посади очільника регіону на наступний термін

Про відставку заявив і губернатор Кіровської області Ігор Васильєв. Він - єдиний з тих, хто звільняється, обіцяє "продовжити роботу на федеральному рівні".

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