Медведєв пригрозив розпочати 'повноцінну космічну війну' зі США

Ось так у Росії відреагували на заклик Зеленського ввести санкції проти творців російської системи "Рассвет".

Росія розпочне "повноцінну космічну війну" у відповідь на спроби заблокувати роботу її системи космічного інтернет-зв'язку "Рассвет". Про це заявив заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв у своєму Telegram.

Медведєв відреагував на заклики президента України Володимира Зеленського до західних партнерів ввести санкції проти осіб, причетних до створення "Рассвета". Медведєв назвав цей заклик спробою "знищити" систему.

"А це (знищення) призведе до повноцінної космічної війни. Сподіваюся, американці це розуміють. Адже тоді їхні низькоорбітальні супутники "Старлінк" посиплються вниз, як іграшки з засохлої різдвяної ялинки. Космос – дуже тісне місце, треба бути ввічливими один до одного", – написав колишній президент РФ.

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Система "Рассвет"

Як писав УНІАН, РФ розробила систему супутників "Рассвет", які мають забезпечити широкосмуговий зв’язок для дронів над усією територією України. За оцінками експертів, для повного покриття потрібно 120–140 супутників, але їхній запуск – тривалий і дорогий процес, особливо з використанням ракети "Ангара", яка може вивести максимум 30 апаратів.

Росія вже тестує систему на залізниці та у віддалених регіонах, демонструючи її пропагандистське застосування. Україна, щоб протидіяти "Рассвету", повинна розвивати засоби РЕБ і перешкоджати новим запускам, зокрема, шляхом ударів по виробничих об’єктах і космодромах.

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