Меркель і Байден закликати Росію відвести війська від кордону України

Канцлер і президент вважають, що Росію треба закликати до скорочення останнього посилення військ, щоб домогтися деескалації ситуації.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент США Джо Байден під час телефонних переговорів обговорили загострення на Донбасі. Про це заявив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт, повідомляє ТСН. "Канцлер і президент підкреслили значення тісної координації та співпраці. Ще однією темою була ситуація на сході України", - сказано у повідомленні. Співрозмовники обмінялися думками щодо подій на сході України і закликали Росію відвести війська від українського кордону, щоб знизити ескалацію ситуації. Читайте такожУсі країни НАТО стурбовані стягуванням військ РФ до кордонів України - Блінкен Стягування Росією військ до кордону з Україною 30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти на Донбасі підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із задіянням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.

31 березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області на сході України.

США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію в разі агресії щодо України.

8 квітня Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Олег Давигора

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