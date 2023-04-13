Про подачу заявки стало відомо сьогодні.

Німеччина схвалила заявку Польщі на експорт винищувачів МіГ-29 зі своїх складів в Україну.

За даними видання Spiegel, федеральний уряд обіцяв прийняти рішення цього четверга, після того як Польща надіслала офіційну заявку. Депутат Бундестагу Маркус Фабер відзначив швидке рішення про схвалення. "Це правильно, що федеральний уряд не відкладав рішення, а прийняв його в день подачі заявки на експорт. Українська сторона, безумовно, буде дуже задоволена такою швидкістю", - сказав він..

Фабер зазначив, що цим Уряд ФРН продемонстрував, що здатний приймати зважені і в той же час швидкі рішення.

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"Тепер мова йде про вивчення подальшого внеску Німеччини у зміцнення ВПС України. Це може бути, наприклад, навчання українських пілотів або поставка західних типів літаків", - додав він.

МіГ-29 для України: що відомо

Як відомо, Польща перша серед країн-партнерів пообіцяла поставити Україні винищувачі.

На початку квітня польський президент Анджей Дуда заявив, що вони передадуть українській армії вісім винищувачів МіГ-29 - чотири вже передали, ще чотири готують до відправки.

Словаччина також погодила передати Україні свої МіГ-29. Чотири вже передані, всього вони пообіцяли віддати 13 винищувачів.

Сьогодні в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Польща подала заявку на отримання дозволу Німеччини на поставку Україні винищувачів.

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