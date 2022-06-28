Судну не дозволили вивантажити свій вантаж, воно проходить перевірку митницею і прикордонною службою США.

Влада США зупинила танкер Daytona, що прямував з Росії до Луїзіани з вантажем паливно-мастильних матеріалів.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Завантажений мазутом (зазвичай використовується в котлах і печах) і вакуумним газойлем (переробляється на бензин і дизельне паливо) танкер Daytona належить грецькому судновласникові TMS Tankers Ltd. і був зафрахтований швейцарським торговим домом Vitol.

Танкер відплив від російського Таманського півострова в Чорному морі на початку червня і планував прибути до Нового Орлеану в неділю.

Судну не дозволили вивантажити свій вантаж, воно проходить перевірку митницею і прикордонною службою США,

Згідно з даними платформи відстеження товарних потоків Kpler, вантаж на Daytona позначений як російський.

Термінал на Таманському півострові перевозить як російські, так і казахстанські нафтопродукти. У судноплавній компанії зауважили, що близько 25% продуктів, які відвантажуються з цього терміналу, казахстанські. А частина, що залишилася — російські.

"Мене дуже дивує, що з урахуванням заборони на імпорт в США хтось займається цим. Це може бути казахстанський [вантаж]. Хоча казахстанський експорт нафтопродуктів на міжнародні ринки мінімальний", - зазначила Лівія Галлараті, аналітикиня нафтових ринків в Energy Aspects.

У Vitol запевнили, що ведуть свій бізнес "у повній відповідності з усіма законами і правилами, включаючи санкції", і відмовилися від подальших коментарів.

Як писав УНІАН, у березні США ввели нафтове ембарго проти Росії, заборонивши імпорт сирої нафти, нафтового палива, скрапленого природного газу і вугілля у відповідь на вторгнення в Україну.

Ембарго не поширюється на нафту і нафтопродукти, що проходять транзитом через Росію, наприклад нафту з Казахстану, який використовує мережу трубопроводів свого сусіда для доставки в порти.

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