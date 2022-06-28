Генеральний секретар Альянсу заявляє, що країни НАТО повинні диверсифікувати джерела енергетичних ресурсів і постачальників.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг застерігає, що відмова від російської нафти і газу не повинна створити нову залежність від Китаю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав у Мадриді під час участі у Публічному форумі НАТО.

"Війна в Україні показує небезпеку бути занадто залежними від сировинних товарів авторитарних режимів. Спосіб, у який Росія використовує енергоносії як зброю для примусу, підкреслює необхідність швидкої відмови від російської нафти і газу", - заявив Столтенберг.

При цьому, у той же час, за його словами, країни Альянсу не повинні замінювати одну залежність на іншу.

"Багато нових екологічно чистих технологій та необхідних для них рідкоземельних елементів надходять з Китаю. Тому, ми повинні диверсифікувати наші джерела енергії і наших постачальників", - заявив Столтенберг.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня лідери Європейського Союзу погодили шостий пакет санкційпроти Росії, у якому передбачено значне обмеження імпорту нафти з РФ.

Радник президента України з питань економіки Олег Устенко та міністр енергетики Герман Галущенко у спільній статті для міжнародної медіаорганізації Project Syndicate підтримали намір західних країн впровадити обмеження цін на російську нафту.

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