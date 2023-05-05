У новому статусі він нібито відвідав Бахмут в Донецькій області.

Знятий з посади заступник міністра оборони РФ Михайло Мізинцев став заступником командира в ПВК "Вагнера", стверджують російські "воєнкори".

Зокрема, "воєнкор" Олександр Симонов опублікував відео, на якому Мізинцев у військовій формі і з шевроном "Груз 200 мы вместе", який характерний для ПВК "Вагнера", як повідомляється, займається "підготовкою підрозділу".

"У таборі підготовки з новим заступником командира ПВК "Вагнер" Михайлом Євгеновичем Мізинцевим займалися допідготовкою підрозділів", – написав Симонов.

Відео дня

Згодом "воєнкор" повідомив, що разом з Мізинцевим нібито відвідав позиції ПВК "Вагнер"в Бахмуті, де новий заступник командира "ознайомився з обстановкою на напрямку".

Хто такий Михайло Мізинцев

60-річний генерал-полковник Михайло Мізинцев – російський воєначальник, якого підозрюють у численних військових злочинах і який перебуває в санкційних списках ЄС, Великобританії, України, Швейцарії, Японії, Нової Зеландії за злочини проти України та Сирії, де він командував військами Росії і прославився килимовими бомбардуваннями.

З 2014 року він обіймав посаду директора національного центру управління обороною РФ, у вересні 2022-го став заступником міністра оборони Сергія Шойгу.

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну навесні 2022 року Мізинцев керував облогою Маріуполя на Донеччині. Він віддавав накази знищувати місто та вбивати мирне населення. Під його командуванням були завдано ударів по пологовому будинку і драмтеатру в Маріуполі, в підвалі якого від обстрілів ховалися люди. За терористичні методи ведення війни був призваний "маріупольським м'ясником".

27 квітня 2023 року з'явилася інформація про звільнення Мізинцева з посади заступника міністра оборони РФ з матеріально-технічного забезпечення.

Ні звільнення Мізинцева, ні його перехід в ПВК "Вагнера" офіційно не підтверджувалися Кремлем.

Вас також можуть зацікавити новини: