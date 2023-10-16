Французькі військові показали фрагменти навчань MILEX 23 / фото Préfecture maritime et commandement en chef ATLANT

16 жовтня розпочався другий етап військових навчань країн Євросоюзу MILEX 23, спрямованих на управління кризами. Цей блок навчань має назву Live Exercise (LIVEX) та проходить у провінції Кадіс в Іспанії.

Це перші великі військові навчання повітряних, морських та десантних сил країн ЄС, що не спираються на структури НАТО. Як зазначили в Дипломатичній службі ЄС, у них бере участь 31 військовий підрозділ з дев’яти країн блоку. Зокрема, 1800 військовослужбовців з Іспанії, 600 з Франції та 200 з Португалії. 

Як пише Politico з посиланням на австрійського генерала Роберта Брігера, який є головою Військового комітету ЄС, за сценарієм цьогорічних навчань, що триватимуть до кінця тижня, президент Сеглії, вигаданої країни-партнера, розташованої на південь від Середземного моря, звернувся до європейських країн з проханням про допомогу. Ця країна потребує підтримки через швидке загострення ситуації з місцевою насильницькою екстремістською організацією.

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"Приблизно 2800 військовослужбовців з держав-членів моделюватимуть початкову фазу стабілізаційної операції за участю іспанського десантного корабля Juan Carlos I, який очолить десантну групу, що складається з 31 підрозділу, включаючи морські, повітряні, наземні, космічні та кіберзасоби. .... План навчань включатиме підготовку до операції, десантний напад, охорону та контроль морського порту висадки з подальшим введенням наземних засобів для забезпечення безпечного середовища", – йдеться в повідомленні Дипломатичної служби ЄС.

Зазначається, що метою MILEX 23 є посилення військової готовності ЄС реагувати на зовнішні конфлікти та кризи. Країни блоку називають навчання LIVEX під керівництвом ЄС ключовим компонентом у розвитку потенціалу швидкого розгортання ЄС (RDC), що має повноцінно запрацювати до 2025 року.

"Протягом багатьох років ЄС брав участь в основному в командно-штабних навчаннях для посилення спроможності ЄС приймати військові рішення у відповідь на зовнішні конфлікти та кризи. ... Те, що ми дізнаємося з MILEX 23, матиме вирішальне значення для вдосконалення наших концепцій, виявлення прогалин і вдосконалення операційних процесів", – зазначав на початку навчань у вересні генерал-лейтенант Міхель ван дер Лаан.

В ЄС очікують, що LIVEX стануть щорічними навчаннями. Цього року операцію фінансує Європейський фонд миру, але в майбутньому планується передбачити інше джерело фінансування цієї програми навчань. 

Військові навчання західних країн - останні новини

У червні Північноатлантичний альянс провів найбільші в своїй історії навчання з розгортання Повітряних сил Air Defender 23. В них брали участь понад 20 країн-партнерів і близько 250 літаків.

Наступного року, як пише Financial Times, НАТО планує провести найбільші спільні командні навчання з часів Холодної війни – Steadfast Defender. Мета – відпрацювати відбиття можливої російської агресії проти одного зі своїх членів. 

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