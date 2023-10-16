Участь в навчаннях братимуть приблизно 2800 військовослужбовців з дев'яти країн ЄС.

16 жовтня розпочався другий етап військових навчань країн Євросоюзу MILEX 23, спрямованих на управління кризами. Цей блок навчань має назву Live Exercise (LIVEX) та проходить у провінції Кадіс в Іспанії.

Це перші великі військові навчання повітряних, морських та десантних сил країн ЄС, що не спираються на структури НАТО. Як зазначили в Дипломатичній службі ЄС, у них бере участь 31 військовий підрозділ з дев’яти країн блоку. Зокрема, 1800 військовослужбовців з Іспанії, 600 з Франції та 200 з Португалії.

Як пише Politico з посиланням на австрійського генерала Роберта Брігера, який є головою Військового комітету ЄС, за сценарієм цьогорічних навчань, що триватимуть до кінця тижня, президент Сеглії, вигаданої країни-партнера, розташованої на південь від Середземного моря, звернувся до європейських країн з проханням про допомогу. Ця країна потребує підтримки через швидке загострення ситуації з місцевою насильницькою екстремістською організацією.

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"Приблизно 2800 військовослужбовців з держав-членів моделюватимуть початкову фазу стабілізаційної операції за участю іспанського десантного корабля Juan Carlos I, який очолить десантну групу, що складається з 31 підрозділу, включаючи морські, повітряні, наземні, космічні та кіберзасоби. .... План навчань включатиме підготовку до операції, десантний напад, охорону та контроль морського порту висадки з подальшим введенням наземних засобів для забезпечення безпечного середовища", – йдеться в повідомленні Дипломатичної служби ЄС.

Зазначається, що метою MILEX 23 є посилення військової готовності ЄС реагувати на зовнішні конфлікти та кризи. Країни блоку називають навчання LIVEX під керівництвом ЄС ключовим компонентом у розвитку потенціалу швидкого розгортання ЄС (RDC), що має повноцінно запрацювати до 2025 року.

"Протягом багатьох років ЄС брав участь в основному в командно-штабних навчаннях для посилення спроможності ЄС приймати військові рішення у відповідь на зовнішні конфлікти та кризи. ... Те, що ми дізнаємося з MILEX 23, матиме вирішальне значення для вдосконалення наших концепцій, виявлення прогалин і вдосконалення операційних процесів", – зазначав на початку навчань у вересні генерал-лейтенант Міхель ван дер Лаан.

В ЄС очікують, що LIVEX стануть щорічними навчаннями. Цього року операцію фінансує Європейський фонд миру, але в майбутньому планується передбачити інше джерело фінансування цієї програми навчань.

Військові навчання західних країн - останні новини

У червні Північноатлантичний альянс провів найбільші в своїй історії навчання з розгортання Повітряних сил Air Defender 23. В них брали участь понад 20 країн-партнерів і близько 250 літаків.

Наступного року, як пише Financial Times, НАТО планує провести найбільші спільні командні навчання з часів Холодної війни – Steadfast Defender. Мета – відпрацювати відбиття можливої російської агресії проти одного зі своїх членів.

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