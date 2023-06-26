На меті місії – провести підготовку до 30 тисяч українських військовослужбовців

У рамках тренувальної місії для українських військовослужбовців (EUMAM) у Європейському Союзі вже пройшли підготовку 24 тисячі захисників. Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

"Хороші новини про Місію з питань військової допомоги: вже 24 тисяч українських солдатів пройшли навчання в рамках цієї місії", – наводить його заяву на пресконференції після зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу в Люксембурзі "Європейська правда".

Зазначається, що на меті місії – провести підготовку до 30 тисяч українських військовослужбовців. Тренування відбуваються у центрах, що розташовані у країнах-членах ЄС.

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"І, безумовно, мету в 30 тисяч до кінця року буде досягнуто задовго до кінця року", – наголосив Боррель.

Підготовка українських військових за кордоном

26 червня уряд Данії повідомив про початок навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Зазначається, що на підготовку знадобиться біля 8 місяців.

15 червня голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що завдяки зусиллям міжнародних союзників і партнерів навчання пройшли майже 60 тисяч українських солдатів. Їх готували для поточних операцій зі звільнення окупованих українських територій.

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