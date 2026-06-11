Міністр оборони Британії оголосив про відставку через незгоду з оборонним бюджетом

Міністр заявив, що уряд не виділяє достатньо коштів для підготовки армії до нових загроз, зокрема з боку Росії, і відмовився підтримувати оборонний бюджет.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі оголосив про відставку, звинувативши уряд прем’єр-міністра Кіра Стармера у недостатньому фінансуванні оборонного сектору на тлі зростання глобальних загроз. Про своє рішення посадовець повідомив у листі до глави уряду, який оприлюднив у соцмережі X.

У зверненні Гілі заявив, що уряд не забезпечив фінансування, необхідне для реалізації Плану оборонних інвестицій, покликаного підготувати британські збройні сили до нових викликів безпеки.

За його словами, запропонований бюджет не відповідає рівню загроз, з якими стикається країна. Серед них він, зокрема, згадав й про Україну.

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"Конфлікт на Близькому Сході, де Велика Британія зараз очолює багатонаціональну військову місію в Ормузькій протоці; безпека на Далекій Півночі, де Велика Британія зараз очолює місію НАТО "Арктичний вартовий"; посилення активності Росії щодо Великої Британії та країн НАТО та посилення атак в Україні, з урахуванням Паризької домовленості, що підтверджує розгортання британських військ в Україні після припинення вогню", – перелічив міністр виклики.

Гілі нагадав, що виступав за збільшення оборонних витрат до 3% валового внутрішнього продукту до 2030 року відповідно до зобов’язань у межах НАТО.

"Ви не змогли, а Міністерство фінансів не бажало виділити ресурси, необхідні країні для захисту країни в цей час зростаючих загроз", – звернувся Гілі до Стармера.

Він також звернув увагу на попередні заяви британського керівництва про ризик можливої агресії Росії проти однієї з країн Альянсу до кінця десятиліття.

Міністр попередив, що без додаткових ресурсів доведеться ухвалювати рішення, які можуть негативно вплинути на боєготовність армії та безпеку держави.

"Пояснивши вам, що я не зможу погодитися на угоду щодо оборонного бюджету, яка не надає нашим збройним силам необхідних ресурсів, я не маю іншого вибору, як подати у відставку з посади міністра оборони", – йдеться у заяві.

Оборонний план Британії - останні новини

Нагадаємо, що дискусії навколо нового оборонного плану тривають у Великій Британії з початку року. Нещодавно занепокоєння щодо рівня фінансування висловив і начальник штабу оборони країни Річард Найтон.

За оцінками британських військових, для відновлення та модернізації Королівського флоту, армії та військово-повітряних сил бракує щонайменше 38 мільярдів доларів. Минулого тижня Найтон також заявляв, що країна має обмежений час для посилення власної оборони на тлі зростання загроз з боку Росії.

Також відомо, що Велика Британія готує нову версію масштабного плану з підготовки всієї країни до переходу в стан війни. Він торкнеться різних секторів – від збройних сил і поліції до лікарень та промисловості.

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