Британія розробляє масштабний план переходу всієї держави у стан війни

Найбільшим викликом є необхідність повернути Королівський флот, армію та Королівські повітряні сили до бойової готовності.

Велика Британія готує нову версію масштабного плану з підготовки всієї країни до переходу в стан війни. Він торкнеться різних секторів – від збройних сил і поліції до лікарень та промисловості.

Про це Sky News розповів начальник штабу оборони Великої Британії, маршал авіації сер Річард Найтон. За його словами, оновлена версія так званої "Урядової книги війни" буде спиратися на уроки холодної війни. При цьому буде враховано сучасний контекст "із сучасним суспільством та сучасною інфраструктурою".

"НАТО розглядає перехід до конфлікту як військовий компонент, але він має й цивільний компонент", – зазначив він.

Йдеться про забезпечення стійкості критично важливої національної інфраструктури, такої як електростанції та системи водопостачання до різних загроз. І йдеться не лише про стихійні лиха, а й про ризики війни.

"Перед Різдвом я говорив про те, що, коли ми думаємо про оновлення нашої водопровідної, електроенергетичної або транспортної інфраструктури, нам слід враховувати загрозу дій з боку супротивника, які виходять за межі війни, а не лише гібридну загрозу. І подумати про те, як ми можемо забезпечити цю стійкість під час оновлення, а це вимагає прийняття інших рішень та визначення інших пріоритетів, і я дуже вітаю ту роботу, яку Кабінет міністрів проводить у всьому уряді", – каже маршал авіації.

Окремо він наголосив, що цивільне населення має усвідомлювати: відносний мир, у якому Велика Британія жила протягом останніх 30 років, перебуває під дедалі більшою загрозою.

Мабуть, найбільшим викликом для головнокомандувача є необхідність повернути Королівський флот, армію та Королівські повітряні сили до бойової готовності, йдеться в матеріалі. Ці сектори роками страждали від нестачі фінансування.

Стверджується, що британський премʼєр Крі Стармер та міністр оборони Джон Гілі пообіцяли збільшити видатки на оборону з трохи більше 2 % до 3,5 % ВВП – але лише до 2035 року.

Крім того, досі не оприлюднено 10-річний інвестиційний план для збройних сил. Саме цей документ визначатиме, які озброєння та засоби буде купувати Міністерство оборони. Журналісти зауважили, що план мали опублікувати ще минулої осені, але в інтервʼю Sky News Гілі навіть не сказав, чи з’явиться він до цього літа.

Така затримка означає, що суттєва частина оборонної промисловості Великої Британії зараз перебуває в підвішеному стані. Найтон же дав зрозуміти, що однією з причин затримки є те, що Міноборони наполягає на швидшому виділенні додаткових коштів з казни.

"Я хочу бачити план інвестицій в оборону, який буде належним чином профінансований і забезпечить те, чого ми прагнемо. Якщо це займе трохи більше часу, я волів би отримати те, що працює і що ми зможемо реалізувати", – пояснив Найтон.

Загроза ширшої війни в Європі

Командувач Литовської стрілецької спілки полковник Лінас Ідзеліс заявив, що країни-члени Європейського Союзу мають запровадити військовий призов та збільшити потужності з виробництва зброї для створення надійної оборони. За його словами, Європа також потребує покращень в системі заходів протиповітряної оборони. Тому уряди країн мають розмовляти з представниками ВПК для розвитку оборонного сектору.

Тим часом Франція переходить на "воєнну економіку": запаси дронів зростуть на 400%. Водночас запаси керованих авіабомб AASM Hammer виробництва Safran планують збільшити на 240 відсотків, а ракет Aster і Mica виробництва MBDA – на 30 відсотків.

