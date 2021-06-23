Забирають дітей до військових загонів шляхом викрадення або вербування, стверджують в організації.

Понад 8500 дітей у 2020 році використовували як солдатів у військових конфліктах по всьому світу.

Про це заявив глава ООН Антоніу Гутерреш, пише CNN.

За його словами, приблизно 2700 із них загинули, а понад 5700 – зазнали поранень. Такі цифри прозвучали під час щорічної доповіді генсека ООН у Радбезі.

Глава Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш під час щорічної доповіді у Радбезі ООН говорив серед іншого і про залучення дітей до участі у збройних конфліктах.

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Через це вони не тільки втрачають доступ до допомоги, освіти, медицини, а й гинуть, травмуються, зазнають сексуальної наруги.

Забирають дітей до військових загонів шляхом викрадення або вербування. У 2020 році таких нарахували 8521. З них поранень зазнали 5748 дітей, ще 2674 – загинули.

Статистика ООН також свідчить, що у 21 конфлікті скоєно порушення прав проти 19 тисяч 379 дітей. У 2020 найбільше таких фактів зафіксували у Сомалі, ДР Конго, Афганістані, Сирії та Ємені.

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Автор: Вікторія Гордієнко