Передбачається, що двосторонні переговори відбудуться по черзі. Ймовірно, спочатку члени адміністрації Трампа говоритимуть з Росією.

США мають намір спочатку провести двосторонні переговори: з Росією та Україною по черзі, а вже після цього організувати спільні, повідомляє NBC News із посиланням на обізнані джерела.

Двоє американських чиновників підтвердили, що Україну не запросили на переговори в Саудівській Аравії. Водночас вони пояснили, що адміністація Дональда Трампа хоче спочатку провести двосторонню зустріч з Росією, потім двосторонню зустріч з Україною. Спільний раунд перемовин щодо війни між Україною, Росіжю та США відбудеться за підсумками цих двосторонніх переговорів.

"Все це говорить про те, що ми працюємо з обома (Росією і Україною – УНІАН) з однаковою вагою. Ми хочемо припинити вбивства і рухатися до тривалого миру", - зазначив один з американських чиновників на умовах анонімності.

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Деякі члени адміністрації Трампа останніми днями неохоче говорили про якісь конкретні поступки з боку Росії перед потенційними переговорами.

Відповідаючи на запитання в четвер, від чого Росія повинна відмовитися, щоб досягти угоди з Україною, Трамп відмовився назвати деталі.

"Що стосується переговорів, то поки що рано говорити про те, що буде. Можливо, Росія багато чим поступиться, можливо, ні, і все залежить від того, що станеться", - сказав він на прес-конференції разом із прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Міністр оборони Піт Гегсет, який сигналізував, що США будуть проти приєднання України до НАТО в рамках домовленого миру, зазначив, що Сполучені Штати, ймовірно, підтримають переговори, під час яких Україна поступиться територією, яку Кремль уже захопив .

"Ми хочемо, як і ви, суверенної та процвітаючої України. Але ми повинні почати з визнання того, що повернення до кордонів України до 2014 року є нереальною метою", - сказав Гегсет.

Початок мирних переговорів - що відомо

Раніше президент Дональд Трамп анонсував зустріч високопоставлених чиновників США, України та Росії в Саудівській Аравії й уточнив, що лідерів країн на ній не буде.

Деталі щодо складу делегацій і конкретної дати зустрічі не розголошувалися.

При цьому в Саудівській Аравії заявляли, що готові прийняти президента США Дональда Трампа і російського диктатора Путіна.

Як пише Axios, зустріч високопоставлених офіційних осіб США і РФ для обговорення угоди про закінчення війни в Україні відбудеться вже у вівторок у Саудівській Аравії.

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