Стармер заявив, що гарантії безпеки від США - єдиний спосіб утримати Росію від нового нападу.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер закликав Дональда Трампа забезпечити підтримку європейських миротворчих сил в Україні з боку США, при цьому заявивши, що це єдиний спосіб утримати Росію від нового нападу і забезпечити міцний мир.

Як пише Reuters, відповідаючи на запитання про те, що означатиме гарантія безпеки з боку США і якою буде роль миротворчих військ, Стармер сказав, що обговорення ще перебуває на ранній стадії. Однак, за його словами, після екстреної зустрічі європейських лідерів у Парижі стало зрозуміло, що лідерам необхідно збільшити витрати на оборону і взяти на себе більшу відповідальність за безпеку на континенті.

"Європа має відігравати свою роль, і я готовий розглянути можливість розміщення британських сил на території країни поряд з іншими, якщо буде досягнута міцна мирна угода, але водночас має бути підтримка США, тому що гарантія безпеки з боку США - це єдиний спосіб ефективно стримувати Росію від повторного нападу на Україну", - сказав Стармер журналістам.

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Він підкреслив, що європейські миротворчі сили в Україні потребуватимуть захисту, зокрема, повітряного прикриття, яке можуть забезпечити тільки США.

Європейські миротворці в Україні

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про готовність відправити в Україну британські війська, якщо це буде необхідно для забезпечення гарантій безпеки. Також не виключають відправлення своїх військ Естонія і Швеція.

Водночас прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща не буде відправляти своїх військових в Україну, навіть якщо буде затверджено миротворчу місію.

За прогнозами ЗМІ, Європа може відправити в Україну сили "запевнення" або "стримування" у складі кількох бригад. Йдеться про орієнтовну кількість від 25 000 до 30 000 військовослужбовців.

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