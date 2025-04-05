Виробники пива не розуміють, якої саме продукції торкнуться нові тарифи.

Запроваджені президентом США Дональдом Трампом 25-відсоткові мита на імпорт пива можуть призвести до втрати 100 тисяч робочих місць і закриття пивоварних заводів у Європі. Таке попередження зробили пивовари, повідомляє Financial Times.

Вони закликали Європейську комісію захистити галузь від таких екстремальних зборів.

За даними видання, оголошені Трампом мита застали зненацька пивоварів. Передбачається, що нові заходи американської адміністрації завдадуть серйозного фінансового удару по таких імпортерах європейського і мексиканського пива, як Heineken і Corona.

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"Ми закликаємо Єврокомісію використовувати всі дипломатичні канали та знайти спосіб деескалації шляхом переговорів або заходів у відповідь", - зазначила генеральна секретарка Brewers of Europe Джулія Леферман.

Уточнюється, що виробники не розуміють, чи стосуються нові тарифи Трампа тільки баночного пива, або пива загалом. Щоб розібратися в ситуації, було надіслано запит офіційним особам США.

За оцінками аналітиків, імпорт мексиканського пива в США становить близько 85% продажів компанії Constellation Brands, яка виробляє Corona і Modelo. Heineken імпортує в США 3%.

Мита Трампа

Як писав УНІАН, 2 квітня Трамп оголосив про введення нових нищівних мит США. За словами американського лідера, відповідні тарифи призведуть до "посилення конкуренції та зниження цін для споживачів" у США.

Пізніше Трамп назвав три країни, з якими обговорює пом'якшення мит. За його словами, йдеться про В'єтнам, Індію та Ізраїль.

Водночас голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що ЄС готує відповідь на екстремальні мита Трампа на сталь. Вона підкреслила, що Єврокомісія вже закінчує роботу над першим пакетом контрзаходів.

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