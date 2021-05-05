За словами офіційного представника заходу, існує занадто великий ризик через ситуацію з коронавірусом.

Мюнхенська конференція з безпеки, яка мала відбутися за фізичної присутності глав держав та урядів влітку цього року, не відбудеться.

Читайте також"Кроки до членства нереальні": кандидатка в канцлери Німеччини не бачить Україну в НАТОПро це стало відомо німецькому виданню Bild від офіційного представника заходу Крістіана Тільса, пише "Європейська правда".

За словами Тільса, існує занадто великий ризик й ніхто не може передбачити, як розвиватиметься ситуація з коронавірусом.

"Фізична конференція неможлива", - заявив представник.

Конференція мала тривати два дні в червні або в липні за участю глав держав і урядів з усього світу. Її планували провести ще в лютому, однак через епідемію скасували та провели захід в обмеженому онлайн-форматі. Очікувалося, що "фізична" конференція у традиційній формі відбудеться згодом цього року.

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Довідка УНІАН. Мюнхенська конференція з безпеки - це щорічний захід, який проводиться в німецькому Мюнхені з 1962 року. Перші 30 років учасниками форуму були військові та політичні лідери держав НАТО, політологи й представники ЗМІ. З 1990-х років у конференції брали участь представники Росії та інших країн Східної Європи, Китаю, Індії, Японії.

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Автор: Катерина Комолова