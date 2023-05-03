У Литві та Латвії натякають, що атаку на Кремль організував сам Кремль.

Міністри закордонних справ Литви та Латвії висміяли нічну атаку невідомих безпілотників на Кремль. Обидва натякнули, що даний інцидент, ймовірно, організувала сама ж російська влада.

"Цього року "Оскар" в категорії "Візуальні ефекти" дістається Кремлю", - написав у своєму Твіттер глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс.

Його литовський колега Габріелюс Ландсбергіс видав більш витончений жарт-каламбур, в якому зашифрував і провокацію російських спецслужб, і той факт, що безпілотник вибухнув безпосередньо поруч з російським прапором на даху Сенатського палацу.

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"Перша в світі операція під чужим прапором, насправді за участю прапора", – написав він.

Нічна атака на Кремль

У ніч на 3 травня два безпілотники атакували Кремль. Один з дронів вибухнув безпосередньо поруч з флагштоком на даху Сенатського палацу і викликав пожежу на даху. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Російська влада звинуватила в усьому Україну, хоча ніяких доказів цьому, зрозуміло, не представили. Екс-президент РФ Медведєв навіть закликав убити українського президента Зеленського. Сам же Зеленський прямо заявив про непричетність України до того, що трапилося.

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