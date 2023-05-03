Міністри закордонних справ Литви та Латвії висміяли нічну атаку невідомих безпілотників на Кремль. Обидва натякнули, що даний інцидент, ймовірно, організувала сама ж російська влада.
"Цього року "Оскар" в категорії "Візуальні ефекти" дістається Кремлю", - написав у своєму Твіттер глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс.
Його литовський колега Габріелюс Ландсбергіс видав більш витончений жарт-каламбур, в якому зашифрував і провокацію російських спецслужб, і той факт, що безпілотник вибухнув безпосередньо поруч з російським прапором на даху Сенатського палацу.
"Перша в світі операція під чужим прапором, насправді за участю прапора", – написав він.
Нічна атака на Кремль
У ніч на 3 травня два безпілотники атакували Кремль. Один з дронів вибухнув безпосередньо поруч з флагштоком на даху Сенатського палацу і викликав пожежу на даху. В результаті інциденту ніхто не постраждав.
Російська влада звинуватила в усьому Україну, хоча ніяких доказів цьому, зрозуміло, не представили. Екс-президент РФ Медведєв навіть закликав убити українського президента Зеленського. Сам же Зеленський прямо заявив про непричетність України до того, що трапилося.