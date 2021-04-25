У бразильському місті Форталеза в суботу прогримів вибух на заводі з пакування кисню. Постраждали 4 людини.
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Про це з посиланням на місцеві ЗМІ повідомляє Reuters. Компанія White Martins, що володіє фабрикою, заявила, що інцидент не нашкодив виробництву кисню в регіоні. Компанія розслідує інцидент і шукає нове місце для заправки кисневих балонів.
У мережі тим часом публікують відео з місця подій. На них можна бачити, що вибух призвів до значних руйнувань.
Зазначається, що бразильські лікарні відчувають нестачу кисню на тлі нової хвилі епідемії COVID-19.
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