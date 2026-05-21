Трамп каже, що в України 'нема карт', але його військові так не думають, - Defense News

США визнають, що українська армія випереджає союзників у цифровій війні та інтеграції бойових систем, попри заяви Трампа.

Високопосадовці адміністрації президента США Дональда Трампа та Пентагону публічно відзначили технологічний і тактичний прогрес України у війні проти Росії, заявляючи, що українська армія випереджає союзників у Європі та впливає на трансформацію західних збройних сил. Натомість сам Трамп продовжує говорити, що Києву "бракує важелів впливу", пише Defense News.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що українські збройні сили стали провідною військовою силою на континенті.

"Збройні сили України є найсильнішими та найпотужнішими збройними силами в усій Європі", – сказав він.

За його словами, бойовий досвід проти Росії змусив Україну швидко еволюціонувати:

"Необхідність вести війну підштовхнула українців до розробки нової тактики, нових методів, нового обладнання, нових технологій, що створює гібридну асиметричну війну".

Пентагон: Україна випереджає США в інтеграції технологій

Міністр армії США Ден Дрісколл заявив, що українська модель ведення війни є більш інтегрованою, ніж американська.

"Україна об’єднала дрони, сенсори та зброю в єдину командну мережу, тоді як системи армії США залишаються розрізненими, ізольованими та неефективними проти сучасних загроз", - заявив Дрісколл.

Він окремо відзначив українську систему "Дельта":

"Українська спільна операційна система "Дельта" … абсолютно неймовірна. Вона повністю інтегрує кожен дрон, кожен датчик і кожну стрільбищну платформу в одну мережу. Наша система цього не робить".

"Дельта" - основа цифрової війни

Українська система "Дельта" стала центральним елементом цифрового управління бойовими діями. За словами посадовців Міноборони, вона поєднує дані з дронів, радарів і сенсорів у єдину карту поля бою.

Колишній керівник розширення системи Юрій Мироненко наголосив:

"Дельта – одна з найкращих систем, тому що з самого початку вона була створена для цієї війни з безпілотниками – інтегрована з системами радіоелектронної боротьби, детекторами, артилерією, усім".

Дрісколл також визнав, що США рухаються повільніше у впровадженні подібних рішень: "Ми не просунулися в цьому питанні швидше". Він зазначив, що американська армія вже тестує нові підходи до інтеграції даних і бойових систем, зокрема через експериментальні програми модернізації командування та управління.

За даними американських чиновників, українські технології вже використовуються союзниками, зокрема системи боротьби з дронами, які були адаптовані для захисту американських об’єктів за кордоном.

На тлі цього оборонні структури США та приватні компанії запускають спільні програми, щоб інтегрувати український бойовий досвід у власні системи озброєнь.

Водночас Дональд Трамп раніше заявляв:

"Нам не потрібна їхня допомога в захисті від дронів. Ми знаємо про дрони більше, ніж будь-хто. У нас найкращі дрони у світі".

Однак, за оцінками американських військових, саме війна в Україні стала ключовим полігоном для розвитку сучасної цифрової війни та безпілотних технологій.

Війна в Україні - погляд світу

Як писав CNN, під час візиту до Пекіна президента США Дональда Трампа китайський лідер Сі Цзіньпін заявив, що російський диктатор Володимир Путін одного разу може пошкодувати про вторгнення в Україну, і нові тенденції на полі бою свідчать про те, що він має рацію.

У відповідь Пекін також заперечив ці повідомлення. Речник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь заявив, що публікація "очевидно вигадана і не має жодного фактичного підґрунтя".

Попри спростування, тема переговорів між США та Китаєм залишається в центрі уваги на тлі війни Росії проти України та посиленої економічної залежності Москви від Пекіна в умовах західних санкцій.

