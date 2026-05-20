Українські виробники зброї мають одну значну перевагу над конкурентами, – BI

Українські виробники зброї заявили про свою перевагу над західними компаніями завдяки війні з РФ.

Українські виробники озброєння все активніше виходять на міжнародний ринок і заявляють: головний козир їхньої продукції – не випробування на полігонах, а реальний бойовий досвід проти російської армії. Про це йдеться в матеріалі Business Insider.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ українська оборонна галузь пережила стрімке зростання. За кілька років війни Україна стала одним із світових центрів розробки дронів, систем радіоелектронної боротьби та технологій сучасної війни.

Тепер українські компанії намагаються перетворити цей досвід на міжнародні контракти та партнерства з НАТО.

Голова Національної асоціації оборонної промисловості України (NAUDI) Сергій Гончаров заявив, що українські виробники отримали перевагу перед частиною західних компаній саме завдяки щоденній практиці на фронті.

За його словами, багатьом європейським виробникам доводиться переконувати замовників результатами тестів або комп'ютерних симуляцій, тоді як Україна може демонструвати ефективність техніки безпосередньо в бойових умовах.

Гончаров підкреслив, що українським компаніям "набагато простіше пояснити військовим замовникам, як це працює в реальному бою", тому що системи вже використовуються проти російської армії щодня.

Він також зазначив, що українські виробники пропонують не тільки самі технології, а й унікальний досвід їхнього застосування. За словами Гончарова, Україна може ділитися практикою обслуговування техніки, підготовки операторів та адаптації озброєння до сучасних загроз.

"Ми можемо розповісти, як це дійсно працює проти ворога. Цей досвід безцінний", – підкреслив глава NAUDI.

Війна дала Україні "нечесну перевагу"

Особливо швидко українська оборонна індустрія розвивається у сфері безпілотників. Саме війна проти Росії зробила Україну однією з найдосвідченіших країн світу у використанні FPV-дронів, ударних БПЛА та засобів протидії безпілотникам.

Представник компанії Frontline Robotics Микита Рожков прямо заявив Business Insider, що українські компанії отримали "нечесну перевагу" завдяки постійному зв’язку з фронтом.

"У нас є війна – на жаль", – сказав він, пояснюючи, що близькість до бойових дій дозволяє інженерам миттєво отримувати зворотний зв'язок від військових.

За словами Рожкова, українські розробники отримують інформацію про ефективність своїх систем практично безперервно, тому що армія використовує їх "десять разів на день".

"Нам навіть не потрібно окремо просити зворотний зв'язок – він надходить 24/7", – зазначив представник Frontline Robotics.

Він також підкреслив, що західним країнам варто активніше інтегрувати українські рішення у власні системи оборони, оскільки українська армія вже зараз має один із наймасштабніших практичних досвідів сучасної війни в Європі.

НАТО та західні компанії все активніше вивчають український досвід

Видання зазначає, що західні армії та оборонні компанії виявляють дедалі більший інтерес до українських технологій, особливо у сфері дронів та систем радіоелектронної боротьби.

Причина – величезний практичний досвід, який Україна отримала під час війни проти Росії. Поки багато армій НАТО лише вивчають масове використання FPV-дронів та РЕБ, українські військові та інженери щодня адаптують технології під реальні загрози на фронті.

Окремий інтерес викликають українські системи боротьби з Shahed – іранськими дронами, які Росія регулярно використовує для ударів по українських містах.

Голова Української ради оборонної промисловості Ігор Федирко заявив, що ефективність українських розробок уже привернула увагу партнерів на Близькому Сході. За його словами, це стало "доказом готовності та можливостей українських оборонних компаній".

Україна стає частиною європейського оборонного ринку

На тлі війни українські компанії все активніше створюють спільні проєкти з іноземними виробниками.

Так, хорватська компанія ORQA вже співпрацює з українським виробником дронів General Cherry. Західні партнери розраховують об'єднати український бойовий досвід із власними виробничими можливостями.

Співзасновник ORQA Срджан Ковачевич заявив, що досвід українських Збройних сил сьогодні "не має аналогів у західному світі".

За його словами, українська оборонна індустрія навчилася виробляти величезну кількість дронів в умовах постійної війни, і саме цей досвід зараз особливо цінується західними партнерами.

Президент України Володимир Зеленський раніше також підкреслював, що українські технології та військовий досвід стали одними з найбільш затребуваних у світі.

Україна змінює підхід до сучасної війни

Автори матеріалу підкреслюють, що війна проти Росії перетворила Україну на своєрідну лабораторію сучасної війни, де технології постійно адаптуються до нових загроз.

Саме тому український ВПК сьогодні все частіше розглядається не як сектор, що залежить від допомоги, а як повноцінний учасник майбутньої європейської оборонної системи.

Український бойовий досвід

Зазначимо, раніше норвезький фахівець Фабіан Хофман зазначив, що українські далекобійні засоби ураження можуть стати єдиним життєздатним варіантом для Європи в найближчій перспективі. І, в першу чергу, мова йде про далекобійні дрони, виробництво яких вже стало масовим і серійним. Він стверджує, що європейські арсенали далекобійної та глибокої зброї є недостатніми. Зусилля з їх поповнення були повільними, а реальні терміни переозброєння тягнуться до 2030-х років.

