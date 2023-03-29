Організація спільно з низкою країн-членів планує остаточно заблокувати можливість РФ обходити західні санкції.

Нідерланди у колі країн Європейського Союзу запропонували проект-вбивцю російської економіки, покликаний виявляти всі недоліки вже прийнятих санкцій проти країни-агресора та блокувати лазівки для обходу обмежень.

Про це пише видання Bloomberg, зазначаючи, що відповідну ініціативу вже підтримали Чехія, Кіпр, Данія, Угорщина, Литва, Мальта, Румунія, Словенія та Іспанія. Спільний проект держав тривалістю у два роки має розпочатися у червні 2023 року.

Серед головних завдань співпраці - координування досвідом та інформацією щодо відомств, відповідальних за заморожування активів РФ. Проект має підтримати безпосередньо Європейська комісія, пише видання.

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ЗМІ підкреслюють, що це перший випадок, коли ЄК офіційно підтримує настільки масштабні проекти щодо впровадження санкцій. Також там вважають, що в разі успіху співпраця 9 країн ЄС може надихнути організацію на створення окремого органу, який координуватиме нагляд за санкціями.

ЄС може запровадити санкції проти олігархів Молдови

Нагадаємо, що нещодавно Bloomberg повідомив про ще одне можливе рішення ЄС з приводу блокування російського впливу за кордоном.

Власне, низка джерел видання повідомила, що ЄС формує юридичну базу для запровадження санкцій проти олігархів з Молдови на тлі їхньої участі в антиурядових мітингах, що мають на меті дестабілізувати ситуацію в країні на користь Росії.

Йдеться про діяльність проросійської партії "Шор", яка з лютого 2023 року зазиває населення Молдови виходити на протести.

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