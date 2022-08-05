У РНБО нагадують, що РФ уже використовувала хімічну зброю у Британії.

На заході Берліна стався вибух на складі з боєприпасами.

Про це йдеться у повідомленні Telegram-каналу Центра стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки РНБО.

"На берлінському складі й у лісі Грюневальд триває пожежа і було чутно вибухи, ситуація вкрай небезпечна. Поліція не повідомляє, від чого саме сталися вибухи, але можна припустити, що тут не обійшлося без "руки кремля", яка марить принести війну в Європу", - зазначається у повідомленні.

У РНБО наголошують, що РФ використовувала хімічну зброю у Британії, спалювала склади зі зброєю і БК у Чехії та Болгарії.

"Тож цілком можливо, що тепер Москва дотяглася і до Німеччини", - зауважують у Центрі.

Крім цього, не варто забувати і про українські склади у Калинівці, Ічні та Балаклії, які також були знищені протягом 2017-2019 років.

"Були ситуації, коли наші склади руйнували. Звичайно, це могла бути Росія. Ми для них - ціль номер один", – заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Нагадаємо, глава МЗС Німеччини закликала світ відмовитись від ядерної зброї.

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