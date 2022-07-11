За словами Бербок, Берлін виступить у ролі спостерігача на консультаціях щодо Договору про заборону ядерної зброї.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала світ відмовитись від ядерної зброї.

Як повідомляє Deutsche Welle, про це вона заявила в неділю, 10 липня, під час відвідин міста Нагасакі, зруйнованого 1945 року внаслідок американського ядерного бомбардування.

"Це бомбардування стало застереженням щодо необхідності працювати над створенням світу без ядерної зброї, навіть якщо ми ще дуже далекі від цього", - сказала Бербок.

Вона зазначила, що Німеччина має працювати у напрямку "світу без ядерної зброї" на тлі того, що останнім часом спостерігається не скорочення, а збільшення арсеналів ядерної зброї.

"Берлін і надалі підтримуватиме ядерне роззброєння, навіть якщо глобальна ситуація зараз зовсім інша", - сказала німецька урядовиця, посилаючись на війну в Україні.

За її словами, Берлін виступить у ролі спостерігача на консультаціях щодо Договору про заборону ядерної зброї, а також продовжить роботу в рамках Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Німеччина власної ядерної зброї не має, але на її території, за оцінкою експертів, розміщені близько 20 ядерних бомб США. Дислокація у ФРН цих ядерних боєзарядів зумовлена пунктами договору НАТО.

Нагадаємо, російський посол не вірить, що Путін накаже завдати ядерного удару по Україні.

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