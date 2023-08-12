На зустрічі обговорювалися зокрема нагальні потреби українського війська.

До Києва з візитом прибув начальник Штабу оборони Великої Британії адмірал Тоні Радакін. Він вже провів зустріч із Головнокомандувачем Збройних Сил України Валерієм Залужним.

У Телеграм-каналі головнокомандувача ЗСУ розміщене підтверджуюче фото з зустрічі.

"Візит до Києва начальника Штабу оборони Великої Британії адмірала сера Тоні Радакіна. Конструктивна зустріч з нашими британськими партнерами. Провели роботу на одному із пунктів управління, детально ознайомив адмірала Радакіна з обстановкою на полі бою, з нашими наступальними та оборонними діями. Обговорили нагальні потреби українського війська", - написав Залужний.

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Він також зазначив, що подякував партнерам за підтримку.

Допомога Британії у війні в Україні - останні новини

11 серпня Україна розпочала перший раунд переговорів з Великою Британією щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій.

Також раніше у прес-службі Королівського військово-морського флоту Великої Британії показали знімки з навчань українських морпіхів. Зазначалося, що курс пройшли вже близько 900 українських морських піхотинців.

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