Європейська рада ухвалила рішення про надання Україні та Молдові статусу кандидата на членство у Європейському Союзі.

Президент Франції Еммануель Макрон наголошує, що надання Україні і Молдові статусу кандидатів на вступ в Європейський Союз є сильним сигналом Росії.

Про це президент Франції заявив у Брюсселі на спільній прес-конференції з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем і президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Макрон нагадав, що Євросоюз спочатку продемонстрував єдність у питанні запровадження санкцій проти Росії і наданні Україні макроекономічної і військової підтримки, а тепер - у питанні надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

"Ми зараз пропонуємо європейську перспективу Україні, Молдові та Грузії. Наш вибір - надати Україні і Молдові статус кандидатів на приєднання до ЄС - це сильний сигнал Росії у нинішньому геополітичному контексті. Також ми вирішили, що статус кандидата буде наданий Грузії, щойно вона досягне критеріїв, визначених Єврокомісією", - наголосив Макрон.

Він додав, що український народ воює за європейські цінності, свій суверенітет і територіальну цілісність.

За словами Макрона, шлях приєднання до ЄС буде довгим, також необхідно буде виконати певні вимоги.

Також канцлер Німеччини Олаф Шольц привітав Україну та Молдову з наданням статусу кандидатів у члени Європейського Союзу.

Про це він написав у Twitter.

"27 разів так! Вітаємо Україну та Молдову: Європейська Рада вітає дві нові країни-кандидати на вступ до ЄС. За гарну співпрацю в європейській родині!", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

Сьогодні, 23 червня, Європейська рада надала Україні статус кандидата на членство у Європейському Союзі.