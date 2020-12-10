Під час нападу зловмисник кричав "Аллах Акбар".

У французькому місті Боллен чоловік, озброєний двома ножами, напав на поліцейських, поранивши їх.

Під час нападу він кричав "Аллах Акбар", повідомляє УП з посиланням на BFM TV.

Зазначається, що поліцейські прибули на місце інциденту після повідомлення про чоловіка, який озброєний двома ножами.

Побачивши правоохоронців, зловмисник напав на них. Він зміг пробити лезом бронежилет одного з поліцейських в районі живота і поранити двох інших в ногу й руку.

Читайте такожЄврокомісія готує оновлену програму боротьби з тероризмом

Видання зазначає, що у правоохоронців легкі травми.

Серія терактів у Європі: що передувало

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН