Чоловік з ножами накинувся на поліцейських у Франції / REUTERS
У французькому місті Боллен чоловік, озброєний двома ножами, напав на поліцейських, поранивши їх.
Під час нападу він кричав "Аллах Акбар", повідомляє УП з посиланням на BFM TV.
Зазначається, що поліцейські прибули на місце інциденту після повідомлення про чоловіка, який озброєний двома ножами.
Побачивши правоохоронців, зловмисник напав на них. Він зміг пробити лезом бронежилет одного з поліцейських в районі живота і поранити двох інших в ногу й руку.
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Видання зазначає, що у правоохоронців легкі травми.
Серія терактів у Європі: що передувало
- У жовтні-листопаді в Австрії, Німеччині та Франції сталися чотири ісламістських теракти, жертвами яких стали загалом 10 осіб.
- Все почалося з того, що 16 жовтня у Франції 18-річний уродженець Москви чеченського походження відрубав голову вчителю Самюелю Паті за те, що той показував у школі карикатури Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда як приклад свободи слова. Після цього президент країни Еммануель Макрон пообіцяв посилити боротьбу з радикальними ісламістами. Низка ісламських країн висловили своє невдоволення риторикою Макрона.
- Пізніше стався напад на церкву в Ніцці, який президент Макрон назвав терактом. Там терорист відрізав голову жінці та важко поранив кількох людей, двоє з яких загинули.
- Після нападу в Ніцці Макрон мобілізував тисячі військових на охорону громадських об'єктів, у тому числі церков. Також у Франції оголошено максимальний рівень терористичної загрози.
- Також поліцейські у французькому Авіньйоні застрелили чоловіка, який намагався напасти на них із ножем. Крім того, в саудівському місті Джедда терорист з ножем напав на охоронця консульства Франції.
- Окрім цього у французькому місті Ліон 31 жовтня чоловік влаштував стрілянину біля грецької церкви. В результаті поранення отримав священик.
- Увечері 2 листопада у Відні почалася стрілянина в районі Зайтенштеттенгассе. Кілька злочинців, озброєних довгоствольною зброєю, відкрили вогонь по людях, які сиділи у вуличних кафе і ресторанах в останній вечір перед початком локдауну в Австрії через пандемію. У поліції заявили про шість різних місць, де була стрілянина. Спочатку було відомо про трьох загиблих і не менш як 15 поранених.
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