Правоохоронці заарештували 27-річну Шерай Бектон, яка, імовірно, є матір'ю дівчинки.

В американському штаті Північна Кароліна дівчинка принесла в школу 260 грамів кокаїну.

Про це повідомляє газета New York Post.

Інцидент стався 30 березня в місті Нью-Берн. У рюкзаку учениці початкової школи знайшли пакет з наркотиками.

У зв'язку з цим правоохоронці заарештували 27-річну Шер Бектон. Імовірно, жінка є матір'ю школярки. Її звинувачують у незаконній торгівлі наркотиками та жорстокому поводженні з дітьми.

Читайте такожУ Британії ввели спеціальні карти для покупців марихуани

Влада не уточнила, чи була дівчинка, у якої знайшли наркотики, дочкою Бектон.

На фотографії, розміщеній на офіційній сторінці поліції округу Крейвен у Facebook, на блакитному рюкзаку Школярки лежить вакуумний пакет з кокаїном.

У даній справі йде розслідування.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко