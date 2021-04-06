В американському штаті Північна Кароліна дівчинка принесла в школу 260 грамів кокаїну.
Про це повідомляє газета New York Post.
Інцидент стався 30 березня в місті Нью-Берн. У рюкзаку учениці початкової школи знайшли пакет з наркотиками.
У зв'язку з цим правоохоронці заарештували 27-річну Шер Бектон. Імовірно, жінка є матір'ю школярки. Її звинувачують у незаконній торгівлі наркотиками та жорстокому поводженні з дітьми.
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Влада не уточнила, чи була дівчинка, у якої знайшли наркотики, дочкою Бектон.
На фотографії, розміщеній на офіційній сторінці поліції округу Крейвен у Facebook, на блакитному рюкзаку Школярки лежить вакуумний пакет з кокаїном.
У даній справі йде розслідування.
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