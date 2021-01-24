Злочинця відстежували 10 років, його можуть екстрадувати до Австралії.

У Нідерландах в аеропорту Амстердама затримано одного з найбільш розшукуваних наркобаронів світу.

Наркобарон був заарештований за підтримки співробітників Федеральної поліції Австралії, повідомляє НВ із посиланням на Sky News.

Його справжнє ім'я - Цзе Чі Лопа, він громадянин Канади, який народився в Китаї. Вважається, що через очолюваний ним міжнародний злочинний синдикат Сем Гор до Австралії потрапляє значна кількість наркотичних речовин.

Дохід синдикату від продажу метамфетаміну в 2018 році міг скласти 17 млрд доларів.

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Федеральна поліція Австралії підтвердила, що співпрацюватиме з Генеральним прокурором Нідерландів у питанні екстрадиції 57-річного затриманого.

У спробах заарештувати наркобарона в операції Кунгур брали участь близько 20 агентств по всьому світу. Злочинця відстежували 10 років. Австралійські ЗМІ назвали його арешт як "найважливіший" для федеральної поліції країни за два десятиліття.

Раніше Чі Лопа провів дев'ять років у в'язниці після арешту за звинуваченням у незаконному обігу наркотиків у США в 1990-х.

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Автор: УНІАН