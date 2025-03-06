У разі розпуску НАТО Туреччина хотіла б стати частиною нової архітектури європейської безпеки.

Дії презиента США Дональда Трампа, "це попередження про необхідність створити власний центр і об'єднатися".

Таку думку висловив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан у коментарі британській газеті Financial Times. Щодо безпеки Європи турецький міністр сказав: "Стріла вилетіла з лука, і немає можливості повернути її назад".

Він додав, що в разі розпуску НАТО Туреччина хотіла б стати частиною нової архітектури європейської безпеки.

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"Навіть якщо президент Трамп вирішить не кидати Європу зараз, цілком можливо, що в майбутньому хтось зі схожими поглядами і політичними ідеями може розглянути можливість скорочення внеску США в європейську безпеку", - припустив Фідан.

Нагадаємо, Трамп давно критикує НАТО, ще 2016 року він зробив таку заяву: "Або вони (країни-члени - ред.) доплатять недоплачене, або нехай забираються. Навіть якщо це зруйнує НАТО, нехай зруйнує".

Туреччина і війна в Україні

Туреччина вже давно виступає за якнайшвидше закінчення війни в Україні. Влада країни бере посильну участь у наближенні миру.

Крім того, очільник турецького МЗС Фідан 25 лютого заявив, що його країна не має заперечень щодо вступу України до НАТО, однак закликав до реалістичного підходу в цьому питанні.

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