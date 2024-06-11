Генсек Альянсу висловив сподівання, що союзники візьмуть на себе фінансові зобов'язання підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс повинен і далі підтримувати Україну. Він висловив сподівання, що країни-члени оборонного блоку ухвалять необхідне рішення про подальше стримування та оборону.

"НАТО задіяне в координації тренувань і допомоги Україні, а також візьмуть на себе довгострокові фінансові зобов'язання", - заявив Столтенберг.

При цьому він нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення Росії НАТО надає Україні фінансову підтримку.

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"З часів повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році члени Альянсу надають Україні військову підтримку на суму близько 40 мільярдів євро щорічно. Ми маємо підтримувати цей рівень підтримки стільки, скільки буде потрібно", - наголосив генсек.

За його словами, довгострокова і надійна підтримка Києва дає Володимиру Путіну чіткий сигнал, що він не може нас пережити.

"Я очікую, що союзники візьмуть на себе фінансові зобов'язання підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно", - зазначив представник Альянсу.

Допомога Україні від ЄС - останні новини

Глава Єврокомісії Урсула фон де Ляєн заявила, що Європейський Союз виділить Україні 1,9 мільярда євро фінансової підтримки за програмою Ukraine Facility. Кошти виділять уже наприкінці цього місяця.

Крім того, вона повідомила, що ще 1,5 мільярда євро доходів від заморожених російських активів будуть доступні для допомоги Україні в липні.

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