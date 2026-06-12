Швеція попередила про можливий удар Росії по НАТО 'найближчим часом'

Стокгольм вважає, що Кремль може вирішитися на атаку ще до того, як відновить повну бойову міць.

Швеція офіційно попередила про загрозу військового удару Росії по країнах НАТО у відносно короткій перспективі. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на звіт парламентської оборонної комісії країни, опублікований у п'ятницю.

Раніше аналітики вважали, що російській армії знадобляться роки на відновлення після завершення бойових дій в Україні. Однак нова оцінка шведської розвідки суттєво змінює цю картину.

Ключові елементи російських збройних сил – авіація, флот, засоби далекобійних ударів та можливості гібридної війни – відносно не постраждали від війни, як йдеться у звіті. Москва вже зараз здатна організувати обмежений збройний наступ поза межами України, наголошують автори документу.

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Йдеться, що головна небезпека полягає не у військовій перевазі, а у політичному розрахунку. Росія може зважитися на провокацію проти Альянсу, якщо Кремль вирішить, що "політичні умови сприятливі" – навіть якщо традиційний баланс сил не відповідає вимогам для повноцінної атаки.

У звіті також звернено увагу на нарощування сил біля кордонів НАТО. Росія формує нові підрозділи в Ленінградському районі та посилює угруповання на Кольському півострові й в Арктиці.

Окремо автори відзначили турбулентність у відносинах Європи зі Сполученими Штатами.

Нинішня американська адміністрація веде зовнішню політику з "непередбачуваністю, швидкими змінами, транзакціоналізмом, жорсткішою риторикою та більшою готовністю застосовувати військову силу односторонньо", йдеться у документі.

Росія - НАТО

Раніше головнокомандувач німецької армії заявив, що Росія може напасти на країну НАТО вже до 2029 року – а можливо, й раніше. За його словами, це не суто німецька оцінка, а розвідувальний консенсус усіх 32 союзників по Альянсу. Берлін вже прискорив закупівлі зброї та нарощує виробничі потужності, однак генерал застеріг: довгострокових програм озброєння недостатньо – потрібні проміжні рішення, щоб закрити поточні прогалини в боєготовності.

Колишній радник уряду Чехії з нацбезпеки в інтерв'ю Укрінформу висловив думку, що всі очікують удару Росії по Балтії, але реальна провокація може статися зовсім в іншому місці – наприклад, у чорноморському регіоні. Найбільш вразливою ціллю він назвав Болгарію: вона є членом НАТО, але витрачає на оборону набагато менше за прибалтійські країни, перебуває в стані хронічної політичної нестабільності з вісьмома виборами за останні роки та є однією з найбідніших країн ЄС.

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