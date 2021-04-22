Таким чином, текст резолюції ПАРЄ по Навальному більше не містить ні згадок про "злочин", ні заклику до його "розслідування".

Під час пленарного засідання Парламентської асамблеї Ради Європи із резолюції на підтримку Олексія Навального виключили заклик до Росії розслідувати отруєння російського опозиціонера.

Як пише Європейська правда, проект резолюції містив такий пункт: "12.2.4 забезпечити чесне та неупереджене розслідування можливого отруєння пана Навального хімічною зброєю типу "Новачок" та участі російської влади у цьому злочині".

Утім під час розгляду в сесійному залі була запропонована поправка, за якою цей пункт взагалі вилучався з тексту резолюції.

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За цю поправку проголосували 96 делегатів, 22 висловилися проти та 12 утрималися. Це була єдина поправка до резолюції, яку розглядали в залі.

Таким чином, текст резолюції більше не містить ні згадок про "злочин", ні заклику до його "розслідування". Під час сесії ніяких аргументів щодо необхідності ухвалення цієї поправки публічно не прозвучало.

В ухваленій резолюції нагадують, що Європейський суд з прав людини вже постановив, що засудження Навального у справі "Ів Роше" порушило його право на справедливий суд, і закликав відповідні органи РФ усунути порушення, однак Верховний суд залишив вирок без змін.

Також резолюція нагадує, що ЄСПЛ вже ухвалив рішення, яким вимагає від Росії звільнити Навального, а Комітет міністрів РЄ у березні 2021 року ухвалив рішення щодо виконання даного рішення.

Зазначається, що стан здоров'я опозиціонера в ув'язненні суттєво погіршився, а його прохання про огляд лікарем на власний вибір не задовольнили.

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Що відомо про затримання і арешт Навального в Росії

Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння влітку 2020 року.

Його літак мав приземлитися в аеропорту "Внуково", але був перенаправлений в "Шереметьєво". Відразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.

В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин.

18 січня суд заарештував опозиціонера до 15 лютого.

2 лютого 2021 року Симоновський суд Москви у ході виїзного засідання в Мосміськсуді за клопотанням ФСВП замінив Олексію Навальному умовний термін у 3,5 роки на реальний у справі "Ів Роше". Усього Навальний, відповідно до рішення, повинен провести в колонії загального режиму два роки й вісім місяців.

Покарання опозиціонер відбуває в колонії суворого режиму №2 в місті Покров Володимирської області.

31 Березня Навальний оголосив голодування. Він заявив, що адміністрація щодня погрожує йому почати примусове годування.

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Автор: Олександр Топчій