Раніше Навальний показав, як спілкується зі своїм імовірним отруйником з ФСБ.

У Федеральній службі безпеки Росії заявили, що розслідування опозиціонера Олексія Навального про нібито причетність співробітників спецслужби до його отруєння - провокація.

Про це повідомляє російський "Інтерфакс" із посиланням на прес-службу ФСБ.

Запис розмови Навального зі співробітником ФСБ там назвали підробкою.

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"Використання способу підміни номера абонента - відомий прийом іноземних спецслужб, раніше не раз апробований в антиросійських акціях, що дозволяє виключити можливість установки реальних учасників розмови. У зв'язку з цим організована перевірка, за результатами якої буде дана процесуальна оцінка", - заявили в ФСБ, назвавши розслідування Навального "спланованою провокацією, спрямованою на дискредитацію служби".

Увечері в понеділок Навальний повідомив в Facebook, що на юриста його Фонду боротьби з корупцією Любов Соболь заводять кримінальну справу за те, що вона дзвонила у двері Костянтину Кудрявцеву - ймовірному отруйнику Навального, про який йде мова в його розслідуванні.

Розслідування Навального про отруєння

Навальний зателефонував своєму ймовірному отруйнику, офіцеру ФСБ Костянтину Кудрявцеву і опублікував відео розмови з ним. За словами Навального, дзвінок Кудрявцеву був зроблений вранці 14 грудня - за кілька годин до публікації розслідування, в якому говорилося, що за його отруєнням стоїть група співробітників ФСБ.

Навальний подзвонив йому під виглядом помічника секретаря Радбезу РФ Миколи Патрушева і попросив його прояснити, що "пішло не так" з отруєнням в Томську.

У розмові офіцер ФСБ назвав операцію добре спланованою і пояснив невдачу збігом обставин. Він упевнений, що Навальний не вижив би, якби пілот не здійснив екстрену посадку в Омську, а лікарі швидкої допомоги не ввели б йому протиотруту.

Відео розмови Навального з Кудрявцевим

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Автор: Юрій Годован