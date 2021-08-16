Трамп продовжує стверджувати, що чинний президент США був обраний незаконно.

Колишній президент США Дональд Трамп закликав Джозефа Байдена піти у відставку після захоплення влади у Афганістані талібами, назвавши нинішню ситуацію "ганьбою".

Про це повідомляє Sky News.

"Джо Байдену пора з ганьбою піти у відставку через те, що він допустив в Афганістані, поряд з величезним сплеском COVID, прикордонною катастрофою, руйнуванням енергетичної незалежності і нашою підірваною економікою", - заявив Трамп.

У своїй заяві Трамп також зазначив: "Те, що Джо Байден зробив з Афганістаном, легендарно. Це буде одною з найбільших поразок в американській історії!".

При цьому Трамп продовжує стверджувати, що чинний президент був обраний незаконно.

"Він із самого початку не був обраний законним чином!", - заявив екс-президент.

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Ситуація в Афганістані

Талібан увійшов до столиці країни Кабул в неділю. Президент Ашраф Гані покинув свій пост і втік з країни, щоб, за його словами, запобігти кровопролиттю. Поки немає точної інформації про його місцезнаходження – за одними повідомленнями, він вилетів до Таджикистану, за іншими - прямує до столиці Узбекистану Ташкенту. Однак ані там, ані там прибуття Гані не підтвердили.

Реакція США на ситуацію в Афганістані

Як повідомляє агентство Associated Press, адміністрація Байдена не очікувала, що Талібан так швидко зуміє встановити контроль практично над всією територією країни.

В інтерв'ю каналу CNN в неділю, держсекретар США Ентоні Блінкен так прокоментував дії афганських військових: "Ми бачимо, що військові не змогли захистити країну, і це сталося швидше, ніж ми очікували".

Автор: Денис Прядко